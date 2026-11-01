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01.11.2026 13:11:43
BYD's October New Energy Vehicle Sales Rise 11% As EV Demand Remains Strong
(RTTNews) - BYD reported October 2026 new energy vehicle (NEV) sales of 490,168 units, an increase of 11.0% from 441,706 units sold in October 2025, supported by strong demand for battery electric vehicles (BEVs).
Total new energy vehicle (NEV) production rose to 488,104 units during the month, compared with 429,808 units a year earlier.
Passenger vehicle sales reached 483,125 units, up from 436,856 units in October 2025. Within the segment, Battery electric vehicle sales climbed to 305,743 units from 222,559 units last year.
In contrast, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) sales declined to 177,382 units from 214,297 units a year earlier.
Commercial vehicle sales rose sharply to 7,043 units in October, compared with 4,850 units in the corresponding period last year.
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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