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31.08.2026 06:37:00
BYD: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
BYD präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 1.04 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BYD 0.730 HKD je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 223.98 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3.32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 216.79 Milliarden HKD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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