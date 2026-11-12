BYD, Xiaomi, Xpeng & Co. erobern die IAA: Chinesische Hersteller auf dem Vormarsch

Derzeit machten Firmen aus dem Land mehr als ein Viertel der Anmeldungen für die Mobilitätsmesse aus, wie diese mitteilte. Die IAA soll im September 2027 in München stattfinden. Die chinesischen Hersteller trieben auch die Anmeldungen insgesamt nach oben: Zehn Monate vor Messebeginn gebe es 166 Anmeldungen - das seien 58 Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt vor zwei Jahren.

Unter den 45 chinesischen Anmeldern sind unter anderem Marken wie BYD, Xiaomi, Xpeng, Geely, das auch mit seinen Töchtern Zeekr und Polestar vertreten ist, SAIC und Leapmotor. Seitens der IAA schränkt man allerdings ein, dass der aktuelle Anteil der chinesischen Firmen an den Anmeldungen bis zur Messe selbst noch sinken wird. Der besonders hohe Stand liege auch daran, dass gerade die chinesischen Hersteller dieses Mal früh buchten, um sich gute Plätze zu sichern. Doch selbst, wenn man dies berücksichtige, werde die Zahl der auf der Messe vertretenen chinesischen Unternehmen am Ende wohl klar über dem Wert aus dem Vorjahr liegen.

Die Entwicklung auf der IAA, die alle zwei Jahre stattfindet, spiegelt auch einen Trend wider, der in Deutschland und Europa zu beobachten ist. Chinesische Hersteller drängen hier immer stärker in den Markt und verzeichnen teils hohe Wachstumsraten. Das liegt einerseits daran, dass sie gerade im Bereich Elektromobilität ein grosses Produktportfolio haben, andererseits suchen die chinesischen Marken angesichts des schwachen Heimatmarktes auch intensiv nach Alternativen.

Deutlich mehr Fläche gebucht

Die IAA sieht sich für die anstehende Messe auf einem guten Weg. Die aktuellen Buchungen entsprächen schon jetzt 79 Prozent der Gesamtfläche aus dem Jahr 2025. "Dass sich so viele Unternehmen so früh auf die IAA MOBILITY 2027 festlegen, ist ein starkes Signal - für die Veranstaltung und für den Standort München", sagt Jürgen Mindel, Geschäftsführer des Verbands der Automobilindustrie.

Bei den Open Spaces sind inzwischen sogar schon 85 Prozent ausgebucht. Diese frei zugänglichen Ausstellungsflächen auf öffentlichen Plätzen in der Stadt München sind bei Herstellern und Autofans beliebt, in Teilen der Bevölkerung aber auch umstritten.

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MÜNCHEN (awp international)