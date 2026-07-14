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Schnelllade-Limousine 14.07.2026 09:50:36

BYD startet durch: Neues E-Auto zielt auf junge Käufer

BYD startet durch: Neues E-Auto zielt auf junge Käufer

Mit dem Qin Max bringt BYD eine neue Schnellladelimousine für junge Käufer an den Start und wirft die Frage auf, ob dies der schwächelnden Qin-Reihe wieder spürbar mehr Schwung verleihen kann. Anleger reagieren zunächst positiv.

BYD
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  • BYD zeigt mit dem Qin Max eine neue Limousine für junge Käufer
  • Blade Battery 2.0 lädt laut BYD in neun Minuten von zehn auf 97 Prozent
  • Die BYD-Aktie legt in Hongkong zu

BYD hat mit dem Qin Max eine neue Limousine mit sogenannter "Flash-Charging"-Technologie vorgestellt, die gezielt jüngere Käufer ansprechen soll.

Die BYD-Aktie reagiert am Dienstag mit Aufschlägen: In Hongkong gewinnt das Papier zeitweise 2,68 Prozent auf 82,20 Hongkong-Dollar.

Wie electrek berichtet, präsentierte BYD-Manager Lu Tian das neue Modell bereits am Sonntag (12. Juli) erstmals auf der Plattform Weibo. Der Qin Max reiht sich als grössere Variante über dem bestehenden Modell Qin L in die Qin-Familie des Autobauers ein und soll nach Angaben von Lu Tian ausdrücklich junge Zielgruppen ansprechen.

Neues Modell für eine junge Zielgruppe

Laut electrek nannte Lu Tian den Qin Max wörtlich "eine völlig neue B-Segment-Schnelllade-Limousine für junge Menschen", die BYD auf Weibo als eigenständiges Modell oberhalb des Qin L positioniert. Konkrete Preise oder einen Marktstart nannte BYD nach Angaben von electrek bislang nicht, das Unternehmen zeigte lediglich erste offizielle Bilder.

Der Zuschnitt der Limousine orientiert sich an internationalen Vergleichsmassstäben: Der Qin Max misst 4.866 Millimeter in der Länge, 1.880 Millimeter in der Breite und 1.495 Millimeter in der Höhe bei einem Radstand von 2.790 Millimetern und liegt damit in etwa auf Höhe eines Tesla Model 3, das 4.720 Millimeter lang, 1.933 Millimeter breit und 1.442 Millimeter hoch ist und einen Radstand von 2.875 Millimetern aufweist.

Neue Bestmarken beim Laden

Technisch setzt BYD beim Qin Max auf die zweite Generation seiner Blade Battery in Verbindung mit dem hauseigenen Flash-Charging-System. Wie electrek berichtet, soll sich der Akku damit von zehn auf 97 Prozent in nur neun Minuten aufladen lassen, der Sprung von zehn auf 70 Prozent gelingt demnach bereits in rund fünf Minuten. Nach Angaben von CarNewsChina soll die BEV-Version mit zwei Akkugrössen von 52,9 sowie 64,3 Kilowattstunden angeboten werden, was CLTC-Reichweiten von 530 beziehungsweise 630 Kilometern ermöglichen soll. Der Qin Max soll laut electrek sowohl als reines Elektrofahrzeug als auch als Plug-in-Hybrid erhältlich sein, die Elektromotoren leisten je nach Ausführung 160 PS beziehungsweise 321 PS.

Antwort auf schwächelnde Qin-Verkäufe

Die Positionierung auf junge Käufer kommt für die Qin-Reihe zu einem Zeitpunkt spürbaren Gegenwinds. Laut CnEVPost umfasst die Qin-Familie aktuell die Modelle Qin Plus und Qin L, mit dem Qin Max würde sich das Angebot auf drei Modelle erweitern. Im Gesamtjahr 2025 verkaufte BYD nach CnEVPost-Daten rund 661'000 Fahrzeuge der Qin-Reihe, im Juni 2026 lagen die Verkäufe laut demselben Bericht bei rund 14'900 Einheiten und damit gut 66 Prozent unter dem Vorjahresmonat. Für das erste Halbjahr 2026 nennt CnEVPost eine Gesamtzahl von rund 149'000 verkauften Qin-Fahrzeugen, ein Rückgang von rund 46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Qin Max ist damit auch ein Versuch, einer der wichtigsten Baureihen des Konzerns neuen Schwung zu verleihen

Ob die neue Limousine die Talfahrt der Qin-Reihe stoppen kann, dürfte sich erst mit Preis und Marktstart zeigen, zu denen sich BYD bislang nicht geäussert hat. Der Ausblick bleibt entsprechend mit Unsicherheiten behaftet: Weder Preis noch genauer Marktstart des Qin Max sind bislang bestätigt, und der chinesische Markt für Elektrofahrzeuge bleibt von intensivem Wettbewerb und Preisdruck geprägt. Anlegerinnen und Anleger sollten dies bei ihrer eigenen Einschätzung berücksichtigen.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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