Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’228 -0.1%  SPI 20’009 -0.1%  Dow 52’508 0.0%  DAX 24’931 -0.9%  Euro 0.9257 0.2%  EStoxx50 6’266 -0.2%  Gold 4’031 -0.6%  Bitcoin 52’428 -0.3%  Dollar 0.8107 0.2%  Öl 85.5 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335DocMorris4261528Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Das Short-Protokoll vom Juni 2026: Wo die Leerverkäufer zugeschlagen haben
Tesla-Aktie fester: Sechs gemeldete Umweltvorfälle in 2025 für Werk in Grünheide
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Sandoz-Aktie schwächer: Pascal Bouye verstärkt Konzernleitung
DocMorris-Aktie stärker: Beschleunigtes Wachstum im zweiten Quartal
Suche...
Plus500 Depot

BYD Aktie 1459145 / CNE100000296

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Starke Nachfrage 15.07.2026 13:06:00

BYD macht Ernst im Luxussegment - Denza Z sorgt für Aufsehen - Aktie angeschoben

BYD macht Ernst im Luxussegment - Denza Z sorgt für Aufsehen - Aktie angeschoben

Über 1'000 Vorbestellungen binnen fünf Tagen: BYD sorgt mit seinem neuen Luxusmodell Denza Z für Schlagzeilen.

BYD
9.04 CHF 0.08%
Kaufen Verkaufen
  • BYD-Aktie legt am Mittwoch zu
  • Supersportwagen Denza Z sammelt binnen fünf Tagen über 1'000 Vorbestellungen
  • BYD will erste Denza Z Fahrzeuge noch 2026 ausliefern

Die BYD-Aktie gewann am Mittwoch im Hongkonger Handel letztlich 0,93 Prozent auf 86,95 Hongkong-Dollar, während die Luxusmarke Denza für zusätzlichen Rückenwind sorgt. Der neue elektrische Supersportwagen Denza Z verzeichnet nach Angaben von Electrek binnen fünf Tagen weltweit mehr als 1'000 Vorbestellungen. Alle drei angebotenen Ausführungen verkaufen sich bislang "gut", heisst es. Das Modell feierte am 9. Juli beim Goodwood Festival of Speed in Grossbritannien Premiere, der Vorverkauf in China startete vorgestern, einen Tag vor der Ankündigung der Bestellzahl. Für BYD ist der Denza Z der erste elektrische Supersportwagen der Konzerngeschichte und soll die Luxusmarke im Ausland stärker positionieren.

Drei Motoren, rund 1'600 PS: Die Technik hinter dem Denza Z

Basis des Denza Z ist die neue e3-Plattform von BYD, auf der laut Electrek erstmals ein vollständig selbst entwickeltes Steer-by-Wire-System ohne klassische Lenksäule zum Einsatz kommt. Drei Elektromotoren leisten zusammen eine Systemleistung von rund 1'600 PS und ein maximales Drehmoment von 1.240 Newtonmetern. Angeboten wird der Denza Z in drei Ausführungen: Coupe, Spider und Racing. Die Racing-Variante beschleunigt mit optionalen Halbschlickreifen laut Denza in 1,96 Sekunden von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 350 Kilometern pro Stunde. Coupe und Spider benötigen für denselben Sprint 2,25 beziehungsweise 2,30 Sekunden, womit beide Varianten laut Unternehmensangaben schneller sind als der Porsche 911 Turbo S. Ergänzt wird die Technik durch das neue Dämpfungssystem DiSus-M, das die Viskosität nach Unternehmensangaben innerhalb von Millisekunden an ein Magnetfeld anpassen soll.

Vorverkauf: Grossbritannien deutlich teurer als China

Der Vorverkauf des Denza Z startete zunächst in Grossbritannien, wo die Preise laut BYD bei 142'900 britischen Pfund beginnen, umgerechnet rund 192.000 US-Dollar. Seit kurzem ist die Bestellung auch auf dem chinesischen Heimatmarkt möglich, dort beginnt der Einstiegspreis bei 680'00 Renminbi Yuan und damit bei umgerechnet rund 100'000 US-Dollar, etwa der Hälfte des britischen Niveaus. Wie Electrek mitteilte, laufen die Verkäufe in beiden Märkten bislang zufriedenstellend. Die erste Auslieferung der Fahrzeuge soll noch in diesem Jahr erfolgen, weitere Länder sollen im Verlauf des Jahres und 2027 hinzukommen.

Nach den ersten Vorbestellzahlen dürfte sich zeigen, ob sich die Nachfrage nach dem Marktstart in weiteren Ländern fortsetzt.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Anzeige: BYD und tausende weitere Wertpapiere provisionsfrei bei finanzen.net zero.

Weitere Links:

Börsen-Dämpfer für BYD: Geplatzte Renault-Deals schicken die Aktie auf Talfahrt
BYD startet durch: Neues E-Auto zielt auf junge Käufer
Tesla-Aktie mit Kursplus: Warum ein Experte jetzt optimistischer wird - BYD lauert

Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Barry Callebaut: Bittersüsse Bilanz

Die Rückkehr zum Volumenwachstum macht Barry Callebaut Hoffnung, doch der Schokoladenriese bleibt unter Druck. Schwache Endmärkte, sinkende Umsätze und neue Risiken durch steigende Kakaopreise belasten die Aktie.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BYD Co. Ltd.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?