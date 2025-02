BYD Energy Storage unterzeichnet weltweit grösste Batteriespeicherprojekte im Netzmassstab mit 12,5 GWh

SHENZHEN, Feb. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYD Energy Storage und Saudi Electricity Company haben vor kurzem erfolgreich die Verträge für die weltweit grössten Energiespeicherprojekte im Netzmassstab mit einer Kapazität von 12,5 GWh unterzeichnet. Zusammen mit dem zuvor durchgeführten 2,6-GWh-Projekt beläuft sich die Gesamtleistung der Zusammenarbeit nun auf beeindruckende 15,1 GWh.

Das Meeting zum Projektstart

Diese Zusammenarbeit ist ein entscheidender Schritt zur Förderung der saudi-arabischen Industrie für erneuerbare Energien und zur Erreichung der ehrgeizigen Ziele, die in der Initiative "Vision 2030" Saudi-Arabiens festgelegt wurden. Als Reaktion auf die drängenden globalen Klimaherausforderungen hat sich die SEC unerschütterlich für die Umgestaltung der Energielandschaft Saudi-Arabiens und die Vorreiterrolle bei der Erforschung erneuerbarer Energien eingesetzt, angetrieben vom Bestreben des Königreichs, bis 2030 einen optimalen Energiemix von 50 % erneuerbaren Energien zu erreichen.

Die BESS-Ausrüstung in den Projekten wird an fünf Standorten im Land installiert. BYD Energy Storage wird MC Cube-T ESS der neuen Generation liefern, die mit der weltweit bahnbrechenden, superintegrierten CTS-Technologie (Cell-to-System) ausgestattet sind und einen Vcts-Index (Verhältnis von Zellvolumen zu Systemvolumen) von über 33 % aufweisen. Diese Anlagen werden in das saudi-arabische Stromübertragungsnetz integriert und spielen eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der Herausforderungen, die sich aus der steigenden Zahl von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien ergeben, indem sie eine stabile Stromversorgung gewährleisten und den Spitzenbedarf an Energie decken.

Vor 17 Jahren wurde das erste BESS-Pilot-System von BYD auf den Markt gebracht, um den potenziellen Wert eines LFP-basierten Batteriespeichersystems zu ermitteln, das in das Stromnetz integriert werden kann. Bis heute hat BYD Energy Storage über 75 GWh BESS-Ausrüstung für 350 Projekte in mehr als 110 Ländern und Regionen weltweit geliefert. Das vielfältige Produktportfolio des Unternehmens deckt verschiedene Anwendungsszenarien auf der Erzeugungs-, Versorgungs- und Verbraucherseite ab und bildet eine vollständige Industriekette, die Forschung, Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Service umfasst. BYD Energy Storage hat sich als gut gerüstet erwiesen, um ein Grossprojekt mit mehr als 15,1 GWh zu beliefern.

Dieses bahnbrechende Projekt wird den Wert und den Status von elektrochemischen Energiespeicherlösungen in der globalen Energielandschaft neu definieren. Mit dieser Zusammenarbeit als neuem Ausgangspunkt wird BYD Energy Storage weiterhin verstärkt in die technologische Forschung und Entwicklung investieren und sich mit globalen Partnern zusammenschliessen, um eine neue Ära der Energiewende einzuleiten und die Energiespeicherbranche in eine saubere und nachhaltige Zukunft zu führen.

