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29.10.2026 20:00:00
BYD Earnings Miss Estimates as China's EV Price War Takes Its Toll
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu BYD Co. Ltd.
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30.10.26
|BYD Aktie News: BYD am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
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22.10.26
|BYD-Aktie statt Tesla? Was der Einstieg von Michael Burry für Anleger bedeutet (finanzen.ch)
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20.10.26
|BYD is playing the long game in Japan (Financial Times)
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15.10.26
|Erste Schätzungen: BYD veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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12.10.26
|Aktien von BYD und Co. im Blick: China fordert faire Bedingungen für Hybridauto-Exporte in die EU (Dow Jones)
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12.10.26
|BYD-Aktie fällt dennoch: Chinesischer Autobauer prüft neues Werk in Frankreich (AWP)
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06.09.26
|Aktien von BYD und Xiaomi: Bernstein sieht trotz Kurszielsenkung weiteres Potenzial (finanzen.ch)
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31.08.26
|Aktie im Fokus: BYD verschärft laut Studie Preiswettbewerb bei Hybrid-Autos (AWP)
Analysen zu BYD Co. Ltd.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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BYD am 29.10.2026
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Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.