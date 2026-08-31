BYD Company stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BYD Company präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0.90 CNY gegenüber 0.680 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 194.59 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 3.15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD Company 200.92 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch