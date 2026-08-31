BYD Company: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

BYD Company veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0.13 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD Company noch ein Gewinn pro Aktie von 0.090 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BYD Company in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28.59 Milliarden USD im Vergleich zu 27.78 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch