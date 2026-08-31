BYD Company: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BYD Company hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 SGD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.010 SGD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 36.59 Milliarden SGD gegenüber 36.13 Milliarden SGD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch