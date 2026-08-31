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31.08.2026 16:29:00

BYD Aktie News: BYD fällt am Montagnachmittag

BYD Aktie News: BYD fällt am Montagnachmittag

Die Aktie von BYD gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BYD-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 11,15 USD abwärts.

BYD
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Die BYD-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 11,15 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BYD-Aktie bisher bei 11,11 USD. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,21 USD. Bisher wurden heute 20'194 BYD-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.08.2025 auf bis zu 15,70 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 29,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,25 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 17,00 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,410 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,898 CNY aus. Am 28.08.2026 lud BYD zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,04 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,73 HKD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent auf 223.98 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 216.79 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

BYD wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 4,39 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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