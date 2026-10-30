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30.10.2026 16:29:00

BYD Aktie News: BYD am Nachmittag auf rotem Terrain

BYD Aktie News: BYD am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie musste zuletzt im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 8,61 USD.

BYD
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Um 16:28 Uhr ging es für die BYD-Aktie nach unten. Im NASDAQ OTC-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 8,61 USD. Bei 8,50 USD markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,50 USD. Von der BYD-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 68'966 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 14,95 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.04.2026). Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 73,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2026 (8,50 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 1,31 Prozent sinken.

Für BYD-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,410 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,442 CNY ausgeschüttet werden. Am 29.10.2026 äusserte sich BYD zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,73 HKD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat BYD 257.64 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 216.79 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Am 30.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BYD veröffentlicht werden. Am 04.11.2027 wird BYD schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,22 CNY je BYD-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Long 14’169.97 19.16 SLBXRU
Long 13’860.54 13.79 SNASBU
Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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BYD am 30.10.2026

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