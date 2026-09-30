BYD Aktie 1459145 / CNE100000296
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30.09.2026 16:29:00
BYD Aktie News: BYD präsentiert sich am Nachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von BYD. Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 9,65 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 9,65 USD. Zwischenzeitlich stieg die BYD-Aktie sogar auf 9,70 USD. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 9,64 USD. Zuletzt wechselten 24'798 BYD-Aktien den Besitzer.
Am 14.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,95 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BYD-Aktie 54,96 Prozent zulegen. Am 01.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 4,12 Prozent sinken.
Nach 0,410 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,916 CNY je BYD-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 28.08.2026. Das EPS lag bei 1,04 HKD. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 0,73 HKD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 223.98 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 216.79 Mrd. HKD eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte BYD am 04.11.2026 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 4,33 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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