BYD Aktie News: BYD am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 3,8 Prozent auf 9,57 USD. In der Spitze fiel die BYD-Aktie bis auf 9,56 USD. Bei 9,88 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 609'748 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 14,95 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.04.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 56,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BYD-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 01.07.2026 Kursverluste bis auf 9,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 3,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass BYD-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,916 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete BYD 0,410 HKD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 28.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,04 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 223.98 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 216.79 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte BYD am 04.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,33 CNY je BYD-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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