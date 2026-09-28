BYD Aktie News: BYD gibt am Montagnachmittag ab

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 0,6 Prozent auf 9,94 USD. Die BYD-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,94 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,99 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 19'246 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 14,95 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 50,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 6,94 Prozent Luft nach unten.

BYD-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,410 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,916 CNY aus. BYD liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,04 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BYD 0,73 HKD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 223.98 Mrd. HKD – ein Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 216.79 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 4,33 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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