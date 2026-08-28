BYD Aktie News: BYD am Nachmittag auf rotem Terrain

Die BYD-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 11,52 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die BYD-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,39 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,50 USD. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 18'146 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.08.2025 bei 15,70 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,30 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,25 USD. Dieser Wert wurde am 01.07.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 19,70 Prozent würde die BYD-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,410 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,851 CNY. BYD liess sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,51 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,11 HKD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BYD in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -6,93 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 169.52 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 182.15 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von BYD rechnen Experten am 30.08.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2026 4,38 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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