Die BYD-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 7,53 USD abwärts. In der Spitze büsste die BYD-Aktie bis auf 7,38 USD ein. Bei 7,42 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ OTC 24'579 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 14,95 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.04.2026). Mit einem Zuwachs von 98,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,16 USD. Dieser Wert wurde am 26.11.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 5,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,410 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,787 CNY. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte BYD am 29.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,28 HKD. Im Vorjahresviertel hatte BYD 0,94 HKD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 257.64 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 213.06 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.03.2027 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2026 3,97 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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