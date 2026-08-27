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BYD Aktie 1459145 / CNE100000296

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27.08.2026 16:29:00

BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit Abschlägen

BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BYD. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ OTC-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 11,52 USD.

BYD
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Die BYD-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 11,52 USD. Bei 11,52 USD markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 11,61 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43'691 BYD-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,70 USD erreichte der Titel am 30.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 36,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 9,25 USD erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,70 Prozent würde die BYD-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für BYD-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,410 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,851 CNY belaufen. BYD gewährte am 28.04.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,51 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 1,11 HKD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -6,93 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 169.52 Mrd. HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 182.15 Mrd. HKD US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.08.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von BYD rechnen Experten am 30.08.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2026 4,38 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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