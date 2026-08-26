BYD Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von BYD

Die BYD-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 11,87 USD. Im Tief verlor die BYD-Aktie bis auf 11,75 USD. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 11,78 USD. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 57'739 Aktien.

Am 30.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,70 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 32,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,25 USD. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 22,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten BYD-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,410 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,851 CNY. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BYD am 28.04.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BYD ein EPS von 1,11 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 169.52 Mrd. HKD – das entspricht einem Minus von -6,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182.15 Mrd. HKD in den Büchern gestanden hatten.

Die BYD-Bilanz für Q2 2026 wird am 28.08.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von BYD rechnen Experten am 30.08.2027.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,38 CNY fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

VW und Mercedes-Benz in der Krise: Diese Strategien sollen deutsche Autoaktien retten

Erste Schätzungen: BYD präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BYD-Aktie legt zu: Neuer Seal 06 erhält technische Aufwertung