BYD Aktie News: BYD mit grünen Vorzeichen

Börse aktuell - Live Ticker

Die US-Börsen verbuchen am Dienstag Verluste. Der heimische Aktienmarkt konnte am Dienstag zum Handelsstart zulegen, rutscht anschliessend aber an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit rotem Vorzeichen. In Fernost präsentierten sich die chinesischen Börsen freundlich, die Börse in Japan hingegen verzeichnete Verluste.