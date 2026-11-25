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25.11.2026 16:29:00
BYD Aktie News: Anleger schicken BYD am Nachmittag tief südwärts
Die Aktie von BYD gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ OTC-Handel verbilligte sie sich um 5,0 Prozent auf 7,38 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die BYD-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 5,0 Prozent auf 7,38 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die BYD-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,16 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,20 USD. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 318'461 Aktien.
Bei 14,95 USD markierte der Titel am 14.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 102,71 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.11.2026 bei 7,16 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,410 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,787 CNY. BYD liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BYD ein EPS von 0,94 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 257.64 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 213.06 Mrd. HKD in den Büchern standen.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BYD am 30.03.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,97 CNY fest.
Redaktion finanzen.ch
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BYD am 25.11.2026
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