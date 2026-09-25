BYD Aktie 1459145 / CNE100000296
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25.09.2026 16:29:00
BYD Aktie News: BYD am Nachmittag in Rot
Die Aktie von BYD gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BYD-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 10,00 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr rutschte die BYD-Aktie in der NASDAQ OTC-Sitzung um 1,3 Prozent auf 10,00 USD ab. Im Tief verlor die BYD-Aktie bis auf 9,99 USD. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 10,01 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 57'725 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 14.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,95 USD an. 49,50 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,25 USD. Dieser Wert wurde am 01.07.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 7,50 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für BYD-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,410 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,916 CNY belaufen. BYD veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. BYD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,04 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,73 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,32 Prozent auf 223.98 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 216.79 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 4,33 CNY in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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