BYD Aktie News: BYD gewinnt am Nachmittag

Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 16:28 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 11,90 USD. Der Kurs der BYD-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,80 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,90 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 29'217 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.08.2025 bei 15,70 USD. Mit einem Zuwachs von 31,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 9,25 USD erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 22,27 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,410 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,851 CNY. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 28.04.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 HKD, nach 1,11 HKD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -6,93 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 169.52 Mrd. HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 182.15 Mrd. HKD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.08.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 30.08.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 4,38 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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