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24.11.2026 16:29:00
BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ OTC-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 7,77 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr rutschte die BYD-Aktie in der NASDAQ OTC-Sitzung um 1,8 Prozent auf 7,77 USD ab. Die BYD-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,43 USD nach. Mit einem Wert von 7,72 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 107'594 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.04.2026 bei 14,95 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 92,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BYD-Aktie. Am 24.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,43 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 4,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten BYD-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,410 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,787 CNY aus. Am 29.10.2026 äusserte sich BYD zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,28 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,94 HKD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 257.64 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 213.06 Mrd. HKD eingefahren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.03.2027 terminiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,97 CNY je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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