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24.09.2026 16:29:00

BYD Aktie News: BYD am Nachmittag schwächer

BYD Aktie News: BYD am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung um 0,7 Prozent auf 10,14 USD ab.

BYD
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Der BYD-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 10,14 USD. Die BYD-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,10 USD ab. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 10,20 USD. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 29'362 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.04.2026 bei 14,95 USD. Gewinne von 47,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.07.2026 (9,25 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 9,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass BYD-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,894 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete BYD 0,410 HKD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 28.08.2026. In Sachen EPS wurden 1,04 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 0,73 HKD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent auf 223.98 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 216.79 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,34 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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