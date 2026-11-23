Die BYD-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 7,84 USD. In der Spitze legte die BYD-Aktie bis auf 8,11 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,62 USD. Von der BYD-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 47'323 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,95 USD. Dieser Kurs wurde am 14.04.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BYD-Aktie somit 47,59 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,56 USD. Dieser Wert wurde am 20.11.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie.

Zuletzt erhielten BYD-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,410 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,781 CNY aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 29.10.2026. Das EPS wurde auf 1,28 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,94 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 257.64 Mrd. HKD gegenüber 213.06 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 30.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,97 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD, Xiaomi, Xpeng & Co. erobern die IAA: Chinesische Hersteller auf dem Vormarsch

BYD-Aktie im Blick: Gewinn steigt schwächer als erwartet

BYD-Aktie statt Tesla? Was der Einstieg von Michael Burry für Anleger bedeutet