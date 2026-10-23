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23.10.2026 16:29:00
BYD Aktie News: BYD gewinnt am Freitagnachmittag an Boden
Die Aktie von BYD gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die BYD-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 9,11 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 3,7 Prozent auf 9,11 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die BYD-Aktie bei 9,12 USD. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 79'720 BYD-Aktien.
Am 14.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,95 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BYD-Aktie mit einem Kursplus von 64,20 Prozent wieder erreichen. Am 22.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,70 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 4,45 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten BYD-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,410 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,888 CNY. Am 28.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,04 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,73 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 223.98 Mrd. HKD – ein Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 216.79 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.
BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 04.11.2027 dürfte BYD die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 4,29 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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