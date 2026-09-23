BYD Aktie 1459145 / CNE100000296
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23.09.2026 16:29:00
BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von BYD gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BYD gab in der NASDAQ OTC-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 10,20 USD abwärts.
Die BYD-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 10,20 USD. Das bisherige Tagestief markierte BYD-Aktie bei 10,20 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 10,40 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 11'526 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,95 USD. Dieser Kurs wurde am 14.04.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 46,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,25 USD. Dieser Wert wurde am 01.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 9,31 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,410 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,894 CNY. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BYD am 28.08.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,04 HKD gegenüber 0,73 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. BYD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 223.98 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 216.79 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.
BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 4,34 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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