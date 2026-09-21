BYD Aktie News: BYD am Montagnachmittag mit Verlusten

Das Papier von BYD gab in der NASDAQ OTC-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 10,30 USD abwärts. In der Spitze fiel die BYD-Aktie bis auf 10,27 USD. Bei 10,40 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 28'954 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,95 USD erreichte der Titel am 14.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 45,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 9,25 USD erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 11,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für BYD-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,410 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,894 CNY belaufen. BYD veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,73 HKD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 223.98 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 216.79 Mrd. HKD umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von BYD wird am 04.11.2026 gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 4,36 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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