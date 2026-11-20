Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 16:28 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 7,90 USD. Der Kurs der BYD-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,75 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,75 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 51'365 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,95 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 89,22 Prozent. Bei 7,75 USD fiel das Papier am 20.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 1,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,410 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,781 CNY. Am 29.10.2026 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BYD ein EPS von 0,94 HKD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 257.64 Mrd. HKD gegenüber 213.06 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 30.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BYD veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 3,97 CNY im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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