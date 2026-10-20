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20.10.2026 16:29:00

BYD Aktie News: BYD am Nachmittag im Plus

BYD Aktie News: BYD am Nachmittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BYD. Die BYD-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 9,35 USD.

BYD
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 0,7 Prozent auf 9,35 USD. Bei 9,44 USD markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 9,36 USD. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 506'483 BYD-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,95 USD erreichte der Titel am 14.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BYD-Aktie derzeit noch 59,85 Prozent Luft nach oben. Am 16.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 3,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass BYD-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,891 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete BYD 0,410 HKD aus. BYD liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,73 HKD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 223.98 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 216.79 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von BYD wird am 29.10.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 4,30 CNY im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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BYD am 20.10.2026

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