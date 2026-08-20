BYD Aktie News: BYD tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 1,0 Prozent auf 11,63 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die BYD-Aktie bei 11,70 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,55 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 19'428 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 30.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,70 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BYD-Aktie 35,00 Prozent zulegen. Bei 9,25 USD fiel das Papier am 01.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass BYD-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,851 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete BYD 0,410 HKD aus. Die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BYD am 28.04.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,11 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BYD in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -6,93 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 169.52 Mrd. HKD im Vergleich zu 182.15 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 28.08.2026 erwartet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 30.08.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,38 CNY fest.

Redaktion finanzen.ch

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