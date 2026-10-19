BYD Aktie News: BYD am Montagnachmittag mit Abschlägen

Die BYD-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 9,31 USD. Bei 9,28 USD markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 9,36 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 41'245 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.04.2026 bei 14,95 USD. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 37,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,00 USD ab. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 3,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,410 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,891 CNY je BYD-Aktie. BYD liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,04 HKD, nach 0,73 HKD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 223.98 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 216.79 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.

Experten taxieren den BYD-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,30 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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