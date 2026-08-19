BYD Aktie News: BYD gibt am Nachmittag nach

Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,1 Prozent auf 11,46 USD. Im Tief verlor die BYD-Aktie bis auf 11,26 USD. Bei 11,26 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ OTC 13'088 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,70 USD. Dieser Kurs wurde am 30.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BYD-Aktie. Bei 9,25 USD erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 19,28 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten BYD-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,410 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,851 CNY aus. Am 28.04.2026 äusserte sich BYD zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,11 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -6,93 Prozent auf 169.52 Mrd. HKD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 182.15 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 28.08.2026 erwartet. BYD dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 30.08.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2026 4,38 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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