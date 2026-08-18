BYD Aktie News: BYD gewinnt am Dienstagnachmittag

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 0,7 Prozent auf 11,49 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BYD-Aktie bisher bei 11,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,45 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 12'621 BYD-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.08.2025 bei 15,70 USD. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 26,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 9,25 USD fiel das Papier am 01.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,46 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,410 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,851 CNY. BYD liess sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. BYD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,51 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,11 HKD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 169.52 Mrd. HKD in den Büchern – ein Minus von -6,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 182.15 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Am 28.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte BYD möglicherweise am 30.08.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,38 CNY je BYD-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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