Die BYD-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 8,13 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BYD-Aktie bisher bei 7,89 USD. Mit einem Wert von 8,15 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 67'000 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 14.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 14,95 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BYD-Aktie derzeit noch 84,00 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,89 USD. Dieser Wert wurde am 17.11.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 2,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BYD-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,410 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,788 CNY aus. BYD veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. BYD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,28 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,94 HKD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 257.64 Mrd. HKD – ein Plus von 20,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 213.06 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Am 30.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,98 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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