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17.09.2026 16:29:00

BYD Aktie News: BYD legt am Donnerstagnachmittag zu

BYD Aktie News: BYD legt am Donnerstagnachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BYD. Zuletzt wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 10,43 USD nach oben.

BYD
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Das Papier von BYD legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 4,1 Prozent auf 10,43 USD. Die BYD-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,00 USD aus. Mit einem Wert von 10,02 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21'261 BYD-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 14,95 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.04.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BYD-Aktie. Bei 9,25 USD fiel das Papier am 01.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 12,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,894 CNY. Im Vorjahr erhielten BYD-Aktionäre 0,410 HKD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte BYD am 28.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,04 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,73 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 216.79 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 223.98 Mrd. HKD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,36 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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