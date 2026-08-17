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17.08.2026 16:29:00

BYD Aktie News: BYD am Nachmittag gefragt

BYD Aktie News: BYD am Nachmittag gefragt

Die Aktie von BYD gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 1,1 Prozent auf 11,41 USD.

BYD
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Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 16:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 11,41 USD. Der Kurs der BYD-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,48 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,27 USD. Zuletzt wechselten 20'165 BYD-Aktien den Besitzer.

Bei 15,70 USD erreichte der Titel am 30.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BYD-Aktie somit 27,35 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,25 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 23,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,410 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,851 CNY. Am 28.04.2026 lud BYD zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 HKD. Im Vorjahresviertel hatte BYD 1,11 HKD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -6,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 182.15 Mrd. HKD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 169.52 Mrd. HKD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte BYD am 29.08.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 30.08.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,38 CNY je BYD-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’395.62 13.71 SYBVIU
Long 12’838.33 8.99 BSUBWU
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