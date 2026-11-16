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16.11.2026 16:29:00
BYD Aktie News: BYD wird am Montagnachmittag ausgebremst
Die Aktie von BYD gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BYD-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 8,30 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr rutschte die BYD-Aktie in der NASDAQ OTC-Sitzung um 0,9 Prozent auf 8,30 USD ab. Das Tagestief markierte die BYD-Aktie bei 7,97 USD. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,30 USD. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 34'926 Aktien.
Am 14.04.2026 markierte das Papier bei 14,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 80,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,97 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,788 CNY. Im Vorjahr erhielten BYD-Aktionäre 0,410 HKD je Wertpapier. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. BYD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,28 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,94 HKD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 213.06 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 257.64 Mrd. HKD ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BYD am 30.03.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2026 3,98 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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