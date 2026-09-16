BYD Aktie News: BYD gewinnt am Mittwochnachmittag

Um 16:28 Uhr ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 10,53 USD. Zwischenzeitlich stieg die BYD-Aktie sogar auf 10,80 USD. Bei 10,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 9'901 BYD-Aktien gehandelt.

Bei 14,95 USD erreichte der Titel am 14.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BYD-Aktie. Am 01.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,25 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass BYD-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,894 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete BYD 0,410 HKD aus. Am 28.08.2026 äusserte sich BYD zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,04 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BYD 0,73 HKD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 216.79 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 223.98 Mrd. HKD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte BYD am 04.11.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,36 CNY je BYD-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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