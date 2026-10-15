BYD Aktie News: BYD reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Die BYD-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 9,31 USD. Bei 9,36 USD markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,10 USD. Bisher wurden heute 32'494 BYD-Aktien gehandelt.

Bei 14,95 USD erreichte der Titel am 14.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,00 USD am 14.10.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 3,28 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten BYD-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,410 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,891 CNY aus. BYD veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,04 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 0,73 HKD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 223.98 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 216.79 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte BYD am 29.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der BYD-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 04.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 4,30 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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