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15.09.2026 16:29:00

BYD Aktie News: BYD verliert am Nachmittag

BYD Aktie News: BYD verliert am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BYD. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ OTC-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 10,13 USD.

BYD
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 1,9 Prozent auf 10,13 USD. Die BYD-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,10 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,85 USD. Bisher wurden heute 14'003 BYD-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,95 USD erreichte der Titel am 14.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BYD-Aktie derzeit noch 47,58 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 01.07.2026 Kursverluste bis auf 9,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,69 Prozent würde die BYD-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem BYD seine Aktionäre 2025 mit 0,410 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,844 CNY je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 28.08.2026. In Sachen EPS wurden 1,04 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 0,73 HKD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 223.98 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 216.79 Mrd. HKD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,37 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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