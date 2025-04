BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ OTC-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 48,35 USD. Die BYD-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 48,30 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,99 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 28'138 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 25.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,60 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 12,93 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,46 USD am 25.04.2024. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 97,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten BYD-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,97 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,87 CNY aus. BYD liess sich am 24.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. BYD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,59 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,23 HKD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 291.44 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BYD 191.54 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 23.04.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 18,43 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie hochgestuft: Morgan Stanley äusserst optimistisch für Tesla-Rivalen

BYD-Aktie im Fokus: Gewinnsprung und Wachstum machen Tesla Konkurrenz

BYD-Aktie im Fokus: Warren Buffetts Strategie zahlt sich aus - Tesla leidet unter Absatzrückgang