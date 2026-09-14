BYD Aktie News: BYD tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 0,9 Prozent auf 10,26 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BYD-Aktie bei 10,26 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,05 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48'137 BYD-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.04.2026 bei 14,95 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BYD-Aktie somit 31,38 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,25 USD. Dieser Wert wurde am 01.07.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,844 CNY. Im Vorjahr erhielten BYD-Aktionäre 0,410 HKD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte BYD am 28.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 1,04 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 0,73 HKD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 223.98 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 216.79 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,37 CNY fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Aktien von BYD und Xiaomi: Bernstein sieht trotz Kurszielsenkung weiteres Potenzial

Aktie im Fokus: BYD verschärft laut Studie Preiswettbewerb bei Hybrid-Autos

BYD-Aktie unter der Lupe: Zahlen des Tesla-Konkurrenten im Blick