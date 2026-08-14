BYD Aktie News: BYD am Nachmittag auf grünem Terrain

Das Papier von BYD konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 0,5 Prozent auf 11,28 USD. Den Tageshöchststand markierte die BYD-Aktie bei 11,35 USD. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 11,26 USD. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 11'059 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.08.2025 bei 15,70 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BYD-Aktie somit 28,18 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,25 USD am 01.07.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 17,96 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten BYD-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,410 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,851 CNY. Am 28.04.2026 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,51 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,11 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -6,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 169.52 Mrd. HKD. Im Vorjahreszeitraum waren 182.15 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

BYD wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 29.08.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 30.08.2027.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,38 CNY fest.

Redaktion finanzen.ch

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