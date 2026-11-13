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13.11.2026 16:29:00
BYD Aktie News: BYD gibt am Freitagnachmittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung um 2,0 Prozent auf 8,38 USD ab.
Die BYD-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,0 Prozent auf 8,38 USD ab. Die BYD-Aktie sank bis auf 8,20 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,50 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 42'188 BYD-Aktien umgesetzt.
Bei 14,95 USD markierte der Titel am 14.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 43,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2026 bei 8,20 USD. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 2,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2025 0,410 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,788 CNY aus. BYD liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,28 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,94 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 257.64 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 213.06 Mrd. HKD in den Büchern standen.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BYD am 30.03.2027 präsentieren.
In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,98 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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