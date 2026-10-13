BYD Aktie News: BYD tendiert am Nachmittag tiefer

Die BYD-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 9,33 USD. Die Abwärtsbewegung der BYD-Aktie ging bis auf 9,00 USD. Bei 9,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 39'678 Stück.

Am 14.04.2026 markierte das Papier bei 14,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 60,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 9,00 USD fiel das Papier am 13.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 3,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,410 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,891 CNY je BYD-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 28.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,73 HKD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 216.79 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 223.98 Mrd. HKD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 30.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 04.11.2027 dürfte BYD die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 4,30 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Aktien von BYD und Co. im Blick: China fordert faire Bedingungen für Hybridauto-Exporte in die EU

BYD-Aktie fällt dennoch: Chinesischer Autobauer prüft neues Werk in Frankreich

Aktien von BYD und Xiaomi: Bernstein sieht trotz Kurszielsenkung weiteres Potenzial