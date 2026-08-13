BYD Aktie News: BYD tendiert am Nachmittag schwächer

Um 16:28 Uhr rutschte die BYD-Aktie in der NASDAQ OTC-Sitzung um 1,1 Prozent auf 11,24 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BYD-Aktie bisher bei 10,35 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,35 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 18'071 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 30.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,70 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,68 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 9,25 USD fiel das Papier am 01.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 17,70 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten BYD-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,410 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,851 CNY aus. Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 28.04.2026. Das EPS belief sich auf 0,51 HKD gegenüber 1,11 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -6,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 182.15 Mrd. HKD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 169.52 Mrd. HKD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte BYD am 29.08.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 30.08.2027.

Experten taxieren den BYD-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,38 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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