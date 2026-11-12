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12.11.2026 16:29:00
BYD Aktie News: BYD verzeichnet am Nachmittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie musste zuletzt im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 8,60 USD.
Die BYD-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 8,60 USD. Bei 8,37 USD markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 8,37 USD. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 45'582 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 14.04.2026 markierte das Papier bei 14,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 73,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. Am 12.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,37 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten BYD-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,410 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,788 CNY. BYD liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,28 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,94 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 257.64 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 213.06 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.03.2027 erfolgen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,96 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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