BYD Aktie 1459145 / CNE100000296
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12.10.2026 16:29:00
BYD Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von BYD
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BYD. Zuletzt fiel die BYD-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 9,45 USD ab.
Die BYD-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,3 Prozent auf 9,45 USD ab. Die Abwärtsbewegung der BYD-Aktie ging bis auf 9,35 USD. Mit einem Wert von 9,51 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 17'203 BYD-Aktien umgesetzt.
Am 14.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 14,95 USD ein 52-Wochen-Hoch. 58,20 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2026 Kursverluste bis auf 9,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 2,12 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,410 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,891 CNY. Am 28.08.2026 äusserte sich BYD zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,04 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 223.98 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 216.79 Mrd. HKD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von BYD rechnen Experten am 04.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,31 CNY je BYD-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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